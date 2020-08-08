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影／龜山島海域惡劣快艇戲弄鯨豚 宜蘭縣府將調查究責

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭縣龜山島海域是熱門的賞鯨地點，近日卻接連發生外來小艇尾隨賞鯨船，發現鯨豚後，蓄意高速衝刺驚嚇的惡劣行為，引起賞鯨業者不滿。縣府農業處得知後將展開調查，若查證屬實，有蓄意驚擾保育類鯨豚的行為，將依野生動物保育法開罰。

龜山島海域昨天、今天，都發生快艇疑似追逐、騷擾鯨豚行為。簡姓業者表示 ，昨天下午船隻航行到龜山島龜尾附近，有一艘快艇跟著他們，見海豚出現，立即用約20節（約每小時37公里）的高速衝刺追逐，海豚被嚇得馬上潛入海中；此外，今天上午再發生一起同樣事件。

簡姓業者說，以前龜山島海域不曾有這樣的情況，他推測因近來龜山島的牛奶海爆紅，不少外地遊艇前來遊樂，遊艇船身較小看不到鯨豚，就尾隨賞鯨船，一見到鯨豚現身，就衝刺追逐作樂。

他表示，賞鯨船發現鯨豚後，都會保持一段距離欣賞，目的就是不要驚擾牠們；部分不肖小艇的惡劣行為，不僅讓賞鯨遊客看不到鯨豚，更恐怕會造成鯨豚受驚、害怕船隻的不良後果，實在很過分。

縣府農業處長康立和說，鯨豚是保育類動物，刻意驚擾恐違反野生動物保育法。縣府將展開調查，若查證屬實，會依程序請行為人前來陳述意見，再依法開罰。

海巡署第一巡防區指揮部表示，已呼籲各遊艇業者於龜山島周邊海域遊憩時，務必注意鯨豚狀況，也將立即加強巡防艇在該海域巡邏，維護海洋生物安全。

宜蘭縣龜山島海域近日接連出現外來快艇疑似高速追逐、驚擾鯨豚，縣府將調查。記者王燕華／翻攝
宜蘭縣龜山島海域近日接連出現外來快艇疑似高速追逐、驚擾鯨豚，縣府將調查。記者王燕華／翻攝

鯨豚 龜山島 賞鯨

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