屏東竊嫌夏天戴毛帽 凌晨入侵住宅持菜刀恐嚇老阿嬤
屏東縣一名50多歲慣竊陳姓男子，今年7月中旬時，戴毛帽、手套，紅黑色醒目安全帽，凌晨時到萬丹鄉偏僻舊部落意圖行竊，發現其中一戶門窗未關好，陳入侵行竊，正巧遇到老阿嬤，陳竟拿出預藏的菜刀恐嚇，要阿嬤交出錢來，陳得手6萬多元後逃逸。警方調閱周邊監視器與現場採集跡證，鎖定涉案陳姓男子，昨持搜索票、拘票將陳帶回，警方詢問後將陳依涉嫌竊盜、恐嚇取財等罪移送屏東地檢署偵辦。
警方調查，50多歲陳姓男子疑缺錢花用，趁著深夜凌晨時，戴著毛帽，手套，到萬丹鄉較偏僻地區犯案，陳躡手躡腳的企圖潛入家戶。陳行竊時騎自己的摩托車，為躲避警方追查，換置車牌，犯案手法相當老練。
今年7月中旬，陳姓男子闖入民宅時，看到年約七、八十歲老阿嬤，拿出預藏的菜刀恐嚇阿嬤，要阿嬤把錢拿出來，陳當場得手6萬多元，警方接獲報案後展開追查。
警方調閱周邊監視器、根據現場相關跡證，鎖定涉案的陳姓男子，警方昨天到陳的家中，當場查扣犯案時安全帽、失竊車牌、菜刀、運動鞋與現金13萬元等贓證物。陳否認犯案。
警方調查，陳姓男子還涉嫌縣內至少5起案件，警方提醒民眾，若有類似遭侵害情況，請民眾出面指認報案，警方將全面擴大清查。
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