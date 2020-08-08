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警專108年特考班實習季 校長親赴單位勉勵學生

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

時值警察專科學校108年特考班學生至各警察機關實習期間，警專校長鍾國文近日率領校內導師前往實習單位與實習生進行交流座談，除了為學生加油打氣外，也勉勵學生把握機會，吸收寶貴實務經驗，為日後從警累積能量。

鍾國文說，特考班學生已有工作經驗及社會歷練，與一般正期班學生相比有相對優勢，應好好運用；警察工作離不開人群，實習期間會有許多與人接觸的經驗，要好好吸收、體會寶貴的實務經驗，轉化為日後職場上的能量。

行政警察科主任馬心韻說，學習都是按表操課，在校內是「按課表操課」，在實習單位是「按勤務表操課」，勤務表代表的是沒有固定休息時間、沒有固定吃飯時間、沒有固定工作時間，警察工作是24小時輪班，在短短一個月的實習期間，相信學生會有深刻的體驗，希望學生藉由實習提早適應職場環境與生活，迎接結訓後的警察工作。

文山二分局分局長范織坤說，本次實習生報到後，他已多次至各派出所關心同學們的生活、服勤狀況；他勉勵學生，職場上只有不想學的學生、部屬，沒有不想教的師長及長官，希望學生在實習期間多多發問學習。

座談過程中，實習生們也分享取締酒駕、攔查交通違規、受理報案及交通事故處理的心得。

文山二分局分局長范織坤勉勵學生在實習期間多多發問學習。記者李隆揆／翻攝
文山二分局分局長范織坤勉勵學生在實習期間多多發問學習。記者李隆揆／翻攝
警專校長鍾國文（白衣）近日率領校內導師前往實習單位與實習生進行交流座談。記者李隆揆／翻攝
警專校長鍾國文（白衣）近日率領校內導師前往實習單位與實習生進行交流座談。記者李隆揆／翻攝

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