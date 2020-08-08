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北市警拂曉抓賊 20歲竊嫌扮蜘蛛人攀民宅3樓外牆

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市萬華分警方近日獲報，廣州街一處民宅遭人入室行竊，經查發現一名鍾姓男子涉有重嫌；警方今晨循線查獲鍾男時，他立刻拔腿逃跑，還遁入一處民宅內，攀爬在3樓外牆上，警方為避免人員受傷，請求消防人員到場協助，最後在民宅頂樓逮住鍾男，全案詢後依竊盜罪嫌送辦。

住在廣州街上的潘姓男子，8月4日上午發現家中首飾、現金遭竊，總價值約9萬8000元，遂報警處理；警方介入調查後，鎖定20歲的鍾姓男子。

警方調查，無業的鍾男曾涉竊盜案，因毒品案被通緝中，平時經常出沒在中華路、莒光路口一帶；警方今晨4時許派員在鍾男住處附近埋伏時，果然遇見返家的鍾男，正準備上前逮人，沒想到鍾一見員警身影，就拔腿逃跑，並隨機遁入一棟4層樓民宅中。

鍾男自知無法逃離警網，便從窗戶爬出，攀爬在民宅3樓外牆上，還橫跨至隔壁棟民宅，以此與警方僵持，現場怵目驚心吸引不少民眾圍觀。

現場員警為避免鍾男墜落受傷，立刻請求消防人員到場協助，並持續對鍾男喊話「不要再動了！」「這沒有什麼好跑的，男子漢你勇敢面對！」要求他返回屋內，不久鍾男逃往民宅頂樓，員警也伺機將鍾男上銬逮捕，危機才解除。

警方將鍾男帶回警局偵詢後，他對犯行坦承不諱，全案詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。警方提醒，民眾外出及深夜時，應確實將家中門窗上鎖，也可向警察機關免費申請「治安風水師」檢測，加強住家防竊機制，避免宵小有機可趁。

鍾男自知無法逃離警網，便從窗戶爬出，攀爬在民宅3樓外牆上，還橫跨至隔壁棟民宅。記者李隆揆／翻攝
鍾男自知無法逃離警網，便從窗戶爬出，攀爬在民宅3樓外牆上，還橫跨至隔壁棟民宅。記者李隆揆／翻攝
鍾男逃往民宅頂樓，員警也伺機將鍾男上銬逮捕，危機才解除。記者李隆揆／翻攝
鍾男逃往民宅頂樓，員警也伺機將鍾男上銬逮捕，危機才解除。記者李隆揆／翻攝

竊盜 警察 毒品

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