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一年阻詐5件176萬元 彰銀副理搏得最佳守門員美譽

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市40歲謝姓男子日前接獲詐騙電話，誆稱國際亞馬遜投顧理財專員，因新冠肺炎疫情影響，改可接受散戶小額投資，他趕赴彰化銀行安南分行欲匯款3萬元至不明帳號，經副理楊孟霖察覺有異而報警協助，經苦心規勸謝才驚覺差點上騙，感謝楊等人。楊自去年10月至今，短短一年內 阻詐5件，共保住176萬多元人民血汗錢，台南市警三分局長許坤田專程到銀行致謝。

現年65歲的楊孟霖，畢業於成功大學交通工程系，靦腆謙虛表示，當年退伍時懷抱一腔熱血，順利考上調查局及銀行，本想為正義發聲，後來在家人建議下投身金融業，但一直沒放棄為社會多盡份心力的念頭。他說，後來發現只要多用心留意，就能阻止民眾血汗錢被詐騙集團騙，也是為社會盡份心力，讓他感覺十分有意義。

楊孟霖指出，近來有不肖退休行員與詐騙聯手，利用專業知識哄騙民眾上當投資理財，再進一步由詐騙集團騙取民眾一生積蓄，十分惡質。他呼籲，民眾應謹慎投資，多詢問警方及銀行人員，避免上當受騙。

據調查，楊孟霖即將屆齡退休，自去年10月至今，短短1年內阻詐5件，觀察力跟敏感度十分機警，共計成功阻詐176萬9079元；警方推崇他是「最佳守門員」。

市警三分局長許坤田昨天專程到銀行致謝，他說，彰化銀行安南分行楊副理及和順所員警，對於歹徒詐騙伎倆瞭若指掌，細心關懷提問成功阻詐，守護民眾財產，並致贈楊副理等人感謝狀表揚。

台南市警三分局長許坤田感謝彰銀安南分行楊副理及和順所員警等人，細心關懷提問成功阻詐，守護民眾財產。記者邵心杰／翻攝
台南市警三分局長許坤田感謝彰銀安南分行楊副理及和順所員警等人，細心關懷提問成功阻詐，守護民眾財產。記者邵心杰／翻攝
台南市警三分局長許坤田專程到彰化銀行安南分行，感謝副理楊孟霖（右）阻詐，共同為社會治安打拚。記者邵心杰／翻攝
台南市警三分局長許坤田專程到彰化銀行安南分行，感謝副理楊孟霖（右）阻詐，共同為社會治安打拚。記者邵心杰／翻攝

詐騙集團 新冠肺炎 疫情

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