一年阻詐5件176萬元 彰銀副理搏得最佳守門員美譽
台南市40歲謝姓男子日前接獲詐騙電話，誆稱國際亞馬遜投顧理財專員，因新冠肺炎疫情影響，改可接受散戶小額投資，他趕赴彰化銀行安南分行欲匯款3萬元至不明帳號，經副理楊孟霖察覺有異而報警協助，經苦心規勸謝才驚覺差點上騙，感謝楊等人。楊自去年10月至今，短短一年內 阻詐5件，共保住176萬多元人民血汗錢，台南市警三分局長許坤田專程到銀行致謝。
現年65歲的楊孟霖，畢業於成功大學交通工程系，靦腆謙虛表示，當年退伍時懷抱一腔熱血，順利考上調查局及銀行，本想為正義發聲，後來在家人建議下投身金融業，但一直沒放棄為社會多盡份心力的念頭。他說，後來發現只要多用心留意，就能阻止民眾血汗錢被詐騙集團騙，也是為社會盡份心力，讓他感覺十分有意義。
楊孟霖指出，近來有不肖退休行員與詐騙聯手，利用專業知識哄騙民眾上當投資理財，再進一步由詐騙集團騙取民眾一生積蓄，十分惡質。他呼籲，民眾應謹慎投資，多詢問警方及銀行人員，避免上當受騙。
據調查，楊孟霖即將屆齡退休，自去年10月至今，短短1年內阻詐5件，觀察力跟敏感度十分機警，共計成功阻詐176萬9079元；警方推崇他是「最佳守門員」。
市警三分局長許坤田昨天專程到銀行致謝，他說，彰化銀行安南分行楊副理及和順所員警，對於歹徒詐騙伎倆瞭若指掌，細心關懷提問成功阻詐，守護民眾財產，並致贈楊副理等人感謝狀表揚。
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