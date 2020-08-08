影／最悲傷父親節！ 辦完父親節表揚 課長遭酒駕車撞死

南投縣草屯鎮民政課長林炯欽今天凌晨1時遭酒駕轎車撞死，更讓家人和同事難過的是，昨天草屯鎮舉辦父親節表揚大會，是林炯欽負責項目，忙到晚上活動結束，才和鎮民代表陳家財一起去吃宵夜，沒想到回家時被酒駕車輛撞擊，雖然有熱心護理師現場急救，林炯欽仍傷重不治，自己無法慶祝父親節，讓家人和同事相當難過。

警方調查，27歲盧姓男子今天凌晨1時駕駛轎車行經草屯鎮碧山路，撞上從巷口出來的機車，騎機車的陳家財和林炯欽當場被撞飛，肇事轎車卻加速逃離現場。

附近居民聽到巨大撞擊聲出外察看，發現陳家財、林炯欽都已經倒臥在路面，後座的林炯欽重傷失去呼吸心跳，剛好有名護理師經過，立刻幫忙實施心肺復甦術，隨後由救護車送往草屯佑民醫院急救，但林炯欽仍告不治，陳家財傷勢也相當嚴重，轉送中國醫藥大學附設醫院治療。肇事的盧姓男子事後才在家人陪伴下回到現場，酒測值達0.56毫克。

林炯欽54歲，曾任鎮公所秘書、課長，他育有兩男、兩女，平時熱心工作，為了籌備父親節活動，他和公所員工忙到昨晚，讓模範父親表揚圓滿落幕，因為晚餐也沒好好吃，才和鎮民代表陳家財一起宵夜，陳家財也在臉書上放了卅多張父親節活動照片，也有林炯欽開心和模範父親的合照，沒想到兩人竟遭酒駕車輛撞擊一死一傷，林炯欽再也沒機會慶祝父親節，讓人不勝唏噓。

家屬對於噩耗都難以接受，忙著料理後事，不願多談，草屯鎮公所員工也主動到林家幫忙，協助料理後事，陪伴家人和子女度過難關。