親舅強吻21歲外甥女又撫胸 辯：疼愛舉動無犯意

新北市何姓男子去年底及今年初兩度對外甥女伸狼爪還強吻，何男到案後坦承有摟抱和親吻，但辯稱僅是「疼愛舉動無犯意。」新北地檢署日前依強制猥褻罪起訴。

起訴指出，何男去年11月趁開車載21歲外甥女到桃園及新竹漁港散心時，在車內對外甥女強行摟抱、舌吻、撫摸胸部；今年2月底在外婆住處，趁與外甥女在房間獨處時，以手臂架住外甥女脖子並親吻其臉頰，外甥女不堪屢遭舅舅欺負，向外婆哭訴後報警。

何男到案後坦承有對外甥女摟抱及親吻，但強調僅是「疼愛舉動並無犯意。」