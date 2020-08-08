親舅強吻21歲外甥女又撫胸 辯：疼愛舉動無犯意
新北市何姓男子去年底及今年初兩度對外甥女伸狼爪還強吻，何男到案後坦承有摟抱和親吻，但辯稱僅是「疼愛舉動無犯意。」新北地檢署日前依強制猥褻罪起訴。
起訴指出，何男去年11月趁開車載21歲外甥女到桃園及新竹漁港散心時，在車內對外甥女強行摟抱、舌吻、撫摸胸部；今年2月底在外婆住處，趁與外甥女在房間獨處時，以手臂架住外甥女脖子並親吻其臉頰，外甥女不堪屢遭舅舅欺負，向外婆哭訴後報警。
何男到案後坦承有對外甥女摟抱及親吻，但強調僅是「疼愛舉動並無犯意。」
新北地檢署認為何男利用無外甥女獨處的機會，利用身分及體力優勢強行摟抱，以手架住被害人脖子後強行親吻，明顯違反被害人意願，日前依強制猥褻罪起訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言