18歲男凌晨騎車載女友人過彎 不慎撞護欄亡
18歲許姓男子今天清晨載一名女性友人騎普通重機，經過花蓮縣壽豐鄉台11線水璉段時，疑因天色昏暗加上不熟路況，過彎時失控撞上路邊護欄，許男頭部重創不治，後座女乘客全身多處挫傷，送醫治療沒有生命危險。
這起死亡車禍發生在今天父親節的清晨零時10分左右，許男騎乘蔡姓女子，在台11線27.5公里處的北上車道發生車禍，機車失控衝入路旁草地撞上，車輛倒掛在護欄上，人被拋飛，因撞擊力道猛烈，許男頭部重創，當場死亡，蔡女受傷；路過民眾發現報案。
警方調查，許男與後座的蔡姓女乘客已滿18歲，都是雲林人，許男有駕照，經抽血檢測蔡姓女子沒有酒精反應，已報請檢察官相驗，釐清事發原因，也已通知兩人家屬到場。
事故地點在濱海的台11線27.5公里處北上路段，因台11線車流量不多，夜間較昏暗，事故地點又是一處彎道，初步研判可能是不熟路況加上夜間視線不良造成，警方還在調查確實的事發原因。
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