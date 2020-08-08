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保警支援各縣市無毒校園專任警力 高市警：不能急就章

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

行政院將107年特考班員警581人，分發至保安警察總隊支援各縣市，擔任「無毒校園」專任警力，他們幾乎對辦案是「白紙一張」，高雄市警局先為他們「職前訓練」，再以「師徒制」教導上手，資深偵查隊長認為，「這不是1、2天就能有成效的事，沒半年沒辦法，也不能急就章」。

這批特考班員警在受訓後，有54人分發保五警察總隊，因應無毒校園政策，支援高雄市警局，納入執行「無毒校園」的警力當中，高雄市警局在8月3日他們報到後，便由少年警察隊先安排3天職前訓練課程，再分發到各分局偵查隊及少年隊等單位，由各單位採「師徒制」方式傳承經驗。

高雄市警局長劉柏良說，「這批支援警力是專責警力，不是做一般刑事工作」， 高雄市一開始讓他們一起上課、幫他們找房子住、找資深者以師徒制教導，就好像他剛畢業從巡官開始，也是什麼都不會，有人帶就能夠早知道，他覺得不錯。

1名偵查隊長說，這批支援警力因應政策，目前是「白紙一張」，連筆錄都沒問過，更別說要抓藥頭，指派資深偵查佐或小隊長，先教導各文書處理，再教跟監等「基本功」。他認為，因這批員警有專責任務，如果一開始放在派出所，以上下班心態來學習會比較慢，放到偵查隊「這種任勞任怨的單位」來學習實務，或許學得快。還有負責當「師父」帶支援員警的小隊長認為，「現在並沒問題」。

高雄市警局為了讓這54名支援警力能及早上手，除了職前訓練、師徒制學習，也考量到他們的住宿問題，調查過他們的住宿需求，有37人家住高雄可回家住宿，3人已租屋，14人先安排住勤室，再由各分局協助租屋。

高雄市少年警察隊一開始負責訓練這批支援警力，少年隊長長王春生表示，高雄市警局當初也考量過這批支援警力的超勤問題，各支援單位也考慮過排班，1個月22個工作天，依俸點每小時163元，每人每天加班2小時，每人超勤領7172元，並未超過中央預算每月最多7500元，如因特殊狀況，仍按報實際加班時數，超出部分由市警局支付。

高雄市警局以「師徒制」，教導無毒校園的保五支援員警。記者林保光／翻攝
高雄市警局以「師徒制」，教導無毒校園的保五支援員警。記者林保光／翻攝
高雄市警局以「師徒制」，教導無毒校園的保五支援員警。記者林保光／翻攝
高雄市警局以「師徒制」，教導無毒校園的保五支援員警。記者林保光／翻攝
高雄市警局訓練支援「無毒校園」的特考班警力，在蓮潭會館先職前訓練。記者林保光／翻攝
高雄市警局訓練支援「無毒校園」的特考班警力，在蓮潭會館先職前訓練。記者林保光／翻攝
高雄市警局訓練支援「無毒校園」的特考班警力，在蓮潭會館先職前訓練。記者林保光／翻攝
高雄市警局訓練支援「無毒校園」的特考班警力，在蓮潭會館先職前訓練。記者林保光／翻攝

高雄市 警察

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