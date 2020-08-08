影／瑞濱外海翻船2失蹤 直升機、空拍機搜救找到波特船
4名釣客昨搭乘俗稱的「波特船」的小船出海釣魚，因被大浪打翻，4人落海，其中2人獲救、2人失蹤，今天上午繼續搜救，空中勤務總隊直升機也到場支援，但仍未找到人，但已發現翻覆的小船，拖回基隆港東岸16號碼頭。
4名在廣告公司上班的男子，昨晚搭乘俗稱「波特船」的小船從新北市瑞濱岸際出海，在晚間9點多疑似遇到大浪翻船，船上4人落海，其中2男趴在翻覆的船底上方，剛好被一艘經過的「海蛞蝓」船發現救起，無大礙，但另2男失蹤。
海巡第二岸巡隊、新北市消防局、基隆市消防局、瑞芳警分局等救援人員組搜救小組搜到昨晚，因海象惡劣暫停，今天上午8時陸海空再大搜索。
波特船共搭載4名釣客自瑞濱灣岸際出海，於潮境公園外海翻覆，目前已派出陸上13車34人、海上3艇20人及空偵機3架次救援，由海巡及消防人員持續擴大搜救中。基隆市消防局操作空拍機執行海面搜救，出動警義消人員前往現場支援。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言