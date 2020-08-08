好險！國道10號下道路 聯結車大迴轉險撞機車

高雄市國道10號高速公路高架橋下大社區道路號誌多，疑因燈號時間過短，一輛聯結大貨車迴轉時差點撞上另輛直行機車，險發生對撞事故，所幸後來貨車有停下，機車也避開，驚險過程被民眾PO文引發熱議。警方表示，從網路影片無法判斷雙方燈號運轉，無法釐清通行路權；燈號是否過短問題，將函文交通局現場會勘。

高市網友將一段行駛在高雄市大社區和平路二段的影片上傳臉書社群，影片內容是一輛聯結車行走和平路正在迴轉，車身尚未成功迴轉過去，對向另輛機車已經迎面而來，聯結車差點撞上機車。網友熱議，有人說聯結車司機可能因視覺死角沒發現機車，也有人質疑，聯結車應是綠燈，機車可能搶快闖紅燈。此外，路口綠燈時間只有8秒，不足以讓大型聯結車成功迴轉過去。