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88節快樂！新北警婦幼安全RPG遊戲推出進階手機版

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北警婦幼安全RPG遊戲繼電腦版後，今年再推出進階的安卓系統手機版，今天下午4時結合新北市政府2020兒童藝術節活動，以QRCODE看版於市政府市民廣場大力推廣，歡迎民眾下載。圖／警方提供
新北警婦幼安全RPG遊戲繼電腦版後，今年再推出進階的安卓系統手機版，今天下午4時結合新北市政府2020兒童藝術節活動，以QRCODE看版於市政府市民廣場大力推廣，歡迎民眾下載。圖／警方提供
新北市警局「婦幼安全創意比賽」微電影得獎作品「公主（王子）養成計畫」，是一部以RPG遊戲製作的微電影，同時也是RPG電玩遊戲，自107年獲得金獎，推出電腦版後，好評不斷，現在更推出安卓系統手機版，今天下午4時結合新北市政府2020兒童藝術節活動，於市政府市民廣場大力推廣，以公主、王子可愛的QRCODE看版，提供民眾下載手機遊戲，使大、小玩家們隨手可玩。

這款RPG遊戲是由金山警分局巡官張俐平、梁嘉芸及陶念祖等3人共同創作，張俐平表示，遊戲跟卡通一樣最能吸引大、小朋友的注意，以玩遊戲方式教育孩子辨別是非、是宣導婦幼安全最淺顯易懂的方法，透過娛樂的方式，教導孩子保護自己的重要觀念，茁壯成長為自己人生的公主、王子。現場並透過婦幼安全宣導有獎徵答，贈送俏皮的鼠年面具，讓家長透過手遊教育小朋友自我保護的觀念，增進親子互動關係，寓教於樂。

她說，遊戲設定有公主和王子2位主角，玩家可選擇想要的角色，故事的敘述及國家，要繼承王位的孩子都必須在14歲生日時接受試煉，通過焠煉後，才能成為真正的領導者，為了通過檢驗，公主或王子須獨自1人離開城堡步入社會，考驗的旅途就像青少年在成長的過程一樣，容易遇到壞人的誘惑、欺瞞，遊戲以寫實的社會情節，選擇題的方式考驗玩家，當玩家選擇到錯誤的答案，則試煉失敗，遊戲結束，就像人生的選擇只有一次，錯了就無法重來，惟有堅定立場，選擇正確的方向，才能邁向人生的康莊大道。

市警局長陳檡文非常重視婦幼安全，暑假期間，青少年因社會經驗不足，在成長的過程中容易受到誘惑，導致誤入歧途，人生的道路因而走偏，呼籲家長應多加注意，適時給予協助及指導，導正人生的方向。「公主（王子）養成計畫」跳脫制式的學習方式，打電動學習婦幼安全，創新手法的宣導作為，而且遊戲完全免費，歡迎民眾可至婦幼警察隊官方網站下載，一同成為婦幼安全的守護者。

新北市警局109年婦幼安全創意比賽項目，包括國民小學海報製、攝影創作、創意廣告，投稿截止日期至今年9月30日止，歡迎民眾踴躍報名參賽。

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