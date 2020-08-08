男子操作電鋸小指截斷噴飛 雜物堆找回送醫無法接回
嘉義市陳姓男子昨天下午在家整修家具使用電鋸，不慎割斷左手小拇指，小指噴飛失蹤，向嘉義市消防局求救，救護人員抵達現場，陳男緊握左手傷口、並忍傷痛尋找斷肢，經消防員急救、在雜物堆中找到斷肢送醫急救。
嘉義聖馬爾定醫院表示，因為患者小指傷口被電鋸截斷、不是平整傷口，急救後仍無法接回。
嘉義市消防局表示，昨天下午1時許接獲報案，指大雅路2段某住宅，有民眾手指被截斷、需要救護車協助，立即派遣第二消防大隊蘭潭分隊救護車前往救援。
救護員到達現場，年約61歲陳男痛苦緊握左手，表示操作電鋸時，不慎割斷左手小拇指，救護員急救發現，陳的左小指截斷處血流不止，立即清洗傷口、包紮止血，另一名同仁則在現場協助家屬尋找斷肢，數分鐘後，才在工作檯附近雜物堆中發現一截小指，立即送聖馬爾定醫院急救。
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