女子駕車徹夜未歸丈夫急 員警發現竟是摔落水圳受困

南投縣埔里鎮楊姓男子因妻子7日晚間開車外出遲遲未歸，妻子洪女精神狀況不佳，擔心發生意外，昨天深夜報警求助，警方獲報後，順著洪女行駛路線一再搜尋，果然發現原來洪女車子摔落路旁3公尺水圳，還不斷哀嚎，合力將洪女救出，也讓丈夫放下心中大石。

埔里分局鯉潭派出所員警傅國洲、味正于二人昨天晚間巡邏，接獲楊姓男子報案，妻子洪女不知原因獨自駕駛轎車出門遲未返家，因她患有睡眠障礙病精神狀況不佳，深怕發生事故，請求警方緊急協尋。

楊家位在埔里鎮蜈蚣里山區，因沿路路燈不多且下雨視線不佳，員警駕駛巡邏車沿著洪女的出入路線不斷搜尋，果然在附近路段，發現洪女駕駛的轎車衝突路外，掉落3公尺深水圳，洪女卡在車內動彈不得，不斷哀嚎求救，員警見狀後即刻合力將洪姓女子從車內救出。