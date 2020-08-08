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女子駕車徹夜未歸丈夫急 員警發現竟是摔落水圳受困
南投縣埔里鎮楊姓男子因妻子7日晚間開車外出遲遲未歸，妻子洪女精神狀況不佳，擔心發生意外，昨天深夜報警求助，警方獲報後，順著洪女行駛路線一再搜尋，果然發現原來洪女車子摔落路旁3公尺水圳，還不斷哀嚎，合力將洪女救出，也讓丈夫放下心中大石。
埔里分局鯉潭派出所員警傅國洲、味正于二人昨天晚間巡邏，接獲楊姓男子報案，妻子洪女不知原因獨自駕駛轎車出門遲未返家，因她患有睡眠障礙病精神狀況不佳，深怕發生事故，請求警方緊急協尋。
楊家位在埔里鎮蜈蚣里山區，因沿路路燈不多且下雨視線不佳，員警駕駛巡邏車沿著洪女的出入路線不斷搜尋，果然在附近路段，發現洪女駕駛的轎車衝突路外，掉落3公尺深水圳，洪女卡在車內動彈不得，不斷哀嚎求救，員警見狀後即刻合力將洪姓女子從車內救出。
洪女因為視線不佳，不甚摔到水圳，因為車門被卡住，無法自行脫困，還好當時水圳內沒有水，否則相當危險，她飽受驚嚇，幸好只有輕微擦傷，警方也通知楊姓男子到場，看到妻子平安無事，總算鬆了一口氣，也感謝員警熱心助人，細心搜尋及時將妻子救回。
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