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中市里長與警所長「講古談治安」 共為治安付出心力

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

酷暑來臨，台中市忠明里里長賴瑞滄為了讓社區里民可以過的安全又安心的生活，因此，昨舉辦社區治安會議，讓社區中大小里民一起參加，同時邀請警一分局公益派出所所長江清萬來樹蔭下「講古談治安」，共同為社區找出治安及交通的完善之道。

公益所長江清萬告訴在場民眾，警察局在治安上各項績效評比均為六都之首，尤其是「掃黑」、「緝毒」、「打詐」、「肅槍」更是六都第一，108年還榮獲行政院頒發的政府服務獎，而且是警界唯一獲獎，因此住在臺中是相當幸福的。

林姓老翁突然起身並舉手握拳大聲地說 「對！所長你講的有道理。每次看到說台中治安不好，我都很生氣，我住在這邊這麼久，沒遇過壞人，每天在這裡生活有警察大人保護我們，感覺很幸褔。來，我們大家給所長掌聲鼓勵」。

所長江清萬表示感謝各位里民之支持，治安要靠各位共同來幫忙，若在轄區中看到可疑的人、事、物，記得要撥打報案專線「110」，立刻向警方反應，警察同仁一定會協助大家幫忙查證。而臺中市的槍擊案件發生率已逐年下降，也是六都中槍擊案發生最少的，刑事案件發生是六都最低，破案率則是逐年上升，警方努力打造「安心感」送給每個社區的民眾，請大家放心。

江清萬自掏腰包準備有獎徵答之紀念品(沖濾掛式咖啡包)，並將宣導標語設計成小貼紙貼於上方，現場民眾反應相當熱烈，紛紛圍在所長旁邊一直提問。過程中，一位拿到紀念品陳姓小朋友說：「我太小了，不能喝咖啡，但是我要帶回家送給爸比，祝他父親節快樂」。

也有民眾主動將宣導貼紙貼在手臂上，大家一起喊出「台中治安好，我助你一臂之(一輩子)力」，市民熱心支持警察工作，警方全力付出守護民眾「一輩子」的安全，共同建立安全生活環境。

台中市忠明里里長賴瑞滄舉辦社區治安會議，讓社區中大小里民一起參加，邀請警一分局公益派出所所長江清萬來樹蔭下「講古談治安」，共同為社區找出治安及交通的完善之道。圖／警方提供
台中市忠明里里長賴瑞滄舉辦社區治安會議，讓社區中大小里民一起參加，邀請警一分局公益派出所所長江清萬來樹蔭下「講古談治安」，共同為社區找出治安及交通的完善之道。圖／警方提供
台中市忠明里里長賴瑞滄舉辦社區治安會議，讓社區中大小里民一起參加，邀請警一分局公益派出所所長江清萬來樹蔭下「講古談治安」，共同為社區找出治安及交通的完善之道。圖／警方提供
台中市忠明里里長賴瑞滄舉辦社區治安會議，讓社區中大小里民一起參加，邀請警一分局公益派出所所長江清萬來樹蔭下「講古談治安」，共同為社區找出治安及交通的完善之道。圖／警方提供
台中市忠明里里長賴瑞滄舉辦社區治安會議，讓社區中大小里民一起參加，邀請警一分局公益派出所所長江清萬來樹蔭下「講古談治安」，共同為社區找出治安及交通的完善之道。圖／警方提供
台中市忠明里里長賴瑞滄舉辦社區治安會議，讓社區中大小里民一起參加，邀請警一分局公益派出所所長江清萬來樹蔭下「講古談治安」，共同為社區找出治安及交通的完善之道。圖／警方提供

警察 槍擊 咖啡

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