小黑護主狂叫求助警 警察援助太熱昏倒中暑男送涼水

基隆市警察局第一分局南榮路派出所員警周聖倫，昨天下午在仁五路執行巡邏勤務時，發現路旁一隻小黑狗狂吠，懷疑有異，上前查看時發現一名疑似中暑昏倒的男子，協助叫醒後，他表示不需送醫，警察到附近超商買涼水給他喝散熱一下。

周聖倫說，他上前查看時，看見一名男子倒臥在小黑狗旁，滿臉通紅且表情痛苦，原以為是酒醉路倒，進一步瞭解後得知，疑似是天氣太熱中暑，他上前將男子叫醒，並通報救護單位，此時男子突醒來，並告知周員不需就醫。

周聖倫表示，原來小黑狗是男子所飼養的，平時男子都帶小黑狗出門散步，昨天買東西的途中，突頭昏目眩，所以先在路旁休息，不知覺就睡著了，小黑狗可能見主人表情痛苦，才會一直叫不停，才引起他的注意。

男子認為自己已好多了，不需就醫，但周聖倫擔心男子可能血糖過低，加上天氣炎熱，恐發生危險，故自掏腰包至附近超商購買能量飲料供男子先行補充熱量，並告知男子身體若不適，建議還是要就醫檢查，男子對警察的熱心表達感謝。