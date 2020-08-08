把神明香油錢箱當提款機 網PO文警方一天內就破案
屏東縣枋寮鄉大庄村土地公廟香油錢箱日前遭竊，有網友前天晚上在地方社群網路po文「竊賊把神明香油錢箱當成提款機」，很快就引發網友熱烈討論，怒指連神明錢也敢偷；枋寮警分局獲悉後調閱相關監視器展開偵辦，鎖定是轄區治安顧慮人口的61歲高姓慣竊，昨天逮捕到案，查出他另涉多起宮廟香油錢竊案，訊後依竊盜罪嫌將移他移送屏東地檢署偵辦。
枋竂警分局6日晚間接獲民眾於社群媒體轉載，指轄區內福安宮香油錢遭人行竊，甚至準備預藏的電鑽，見四下無人，直接破壞油錢箱的鑰匙，行徑大膽；員警調閱相關錄影監視畫面，比對監視畫面後，認出是轄區治安顧慮人口的高姓慣竊。
警方鎖定可疑對象、分析研判常出沒地點後，昨天將他逮捕到案；高姓男子承認沒有穩定工作，連基本的三餐都有問題，才會出此下策，肚子餓時就騎腳踏車到枋寮地區的多家宫廟伺機行竊，偷得的數百元香油錢已花用殆盡。
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