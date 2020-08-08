中市警三分局長廖國政舉辦民防訓練 共為治安奉獻

台中市警三分局昨在禮堂舉辦民防大隊東南區中隊常年暨幹部訓練，共有民防人員227人參加，為強化民力協助維護治安能量。分局長廖國政表示，感謝協勤民防弟兄們於父親節前夕撥冗參訓，平日忙於本身的工作外，還犧牲與家人相聚和休息時間協助警方執勤參與協助各項勤務安全維護工作，共同為轄區民眾提供最優質的服務。

警分局長廖國政用實質數據及最新民調向現場的民防弟兄們，說明中市治安現況及成效，並指出東南區治安平穩，係警民共同努力付出的成果，近期許多治安滿意度民調資料顯示本市治安領先六都且平穩進步，警政署108年治安滿意度調查也表現出本市居民對於治安成效的肯定及對於警方的信任。

據統計中市今(109)年1-6月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項發生數皆為六都最低，且在盧市長施政團隊的領導下，多項治安數據表現十分亮眼，除了每10萬人口犯罪指標發生數達到六都最低、在安居緝毒專案也達成了四連霸、打詐更是達到七連霸，肅槍及掃黑績效也都是六都第一。