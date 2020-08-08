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國3北上鶯歌系統交流道事故 3車撞擊4人送醫

中央社 / 新北8日電

國道3號北上53.9公里鶯歌系統交流道處，今天上午6時30分許發生車禍。2輛貨車與1輛轎車撞擊，傷者一度受困車內。經搶救共4人送醫，車道一度封閉搶救與清理，事故原因待調查。

新北市府消防局今天表示，上午6時28分接獲報案，前往國道3號與國道2銜接的鶯歌系統交流道救護。現場為國3行駛中的2輛小貨車與1輛轎車車禍，2名傷者夾困車內，出動緊急救援，總計有4名傷者。

消防局表示，車禍造成白色冷藏貨車的車頭嚴重毀損，並撞及內側護欄。男性駕駛擦傷、撕裂傷送亞東醫院、副駕駛座女性右大腿骨折送衛生福利部雙和醫院。

另外，藍色貨車的男性駕駛，眼部瘀青、右小腿骨折，送亞東醫院急救。轎車男性駕駛胸悶，送三峽恩主公醫院救治。國3北上路段內側2車道一度封閉，清理肇事車輛與散落物，僅開放外線及路肩通行。

國道 男性 車禍

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