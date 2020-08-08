國3北上鶯歌系統交流道事故 3車撞擊4人送醫
國道3號北上53.9公里鶯歌系統交流道處，今天上午6時30分許發生車禍。2輛貨車與1輛轎車撞擊，傷者一度受困車內。經搶救共4人送醫，車道一度封閉搶救與清理，事故原因待調查。
新北市府消防局今天表示，上午6時28分接獲報案，前往國道3號與國道2銜接的鶯歌系統交流道救護。現場為國3行駛中的2輛小貨車與1輛轎車車禍，2名傷者夾困車內，出動緊急救援，總計有4名傷者。
消防局表示，車禍造成白色冷藏貨車的車頭嚴重毀損，並撞及內側護欄。男性駕駛擦傷、撕裂傷送亞東醫院、副駕駛座女性右大腿骨折送衛生福利部雙和醫院。
另外，藍色貨車的男性駕駛，眼部瘀青、右小腿骨折，送亞東醫院急救。轎車男性駕駛胸悶，送三峽恩主公醫院救治。國3北上路段內側2車道一度封閉，清理肇事車輛與散落物，僅開放外線及路肩通行。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言