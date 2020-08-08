最悲傷父親節 2歲女童自家果園前遭酒駕貨車撞死

父親節前夕，南投縣埔里鎮產業道路7日下午卻發生張姓男子酒駕，撞上一名2歲女童並拖行，女童送醫後傷重不治，張姓男子酒測值0.15，埔里警分局偵訊後，將全案依過失致死等罪嫌移送南投地檢署偵辦。

今天是父親節，女童原本和家人開心慶祝，未料一場車禍讓天人永隔，讓女童父母難過不已，痛斥張男為什麼喝酒還開車，讓家人失去心愛的寶貝，讓人難過鼻酸。

警方調查，車禍地點在埔里鎮大坪頂百香果產區產業道路，46歲張姓男7日下午3時多駕駛小貨車經過，女童跟家人到百香果園採收，由阿公帶著女童在果園餵雞，小貨車行經產業道路時，因產業道路狹窄蜿蜒，2歲女童剛好走出果園，就被貨車撞上並拖行，讓後方的阿公來不及阻止。

車禍發生後，女童緊急送醫急救，一度恢復心跳，但頭部受創嚴重，晚間6時許不治，家屬在醫院得知噩耗，泣不成聲。

張姓男子酒測值0.15，警方初步調查，張姓男子疑似因為道路曲折，小貨車偏離車道撞上張姓女童，張姓男子留置埔里警分局等待檢方訊問，全案移送公共危險罪嫌、過失致死罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康