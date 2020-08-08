住宅大樓5樓陽台無端起火 起因竟是8樓住戶抽菸引起
新北市土城區一棟集合式住宅大樓今年2月發生火警，因火舌竄燒及火星掉落波及3至8樓多間公寓陽台及外牆，消防局第一時間接獲報案民眾指稱火勢是從5樓先冒出，但事後經消防局火調人員勘查現場，發現火苗是8樓住戶吳姓男子在陽台抽菸，未確實將菸蒂熄滅所引起。新北地檢署日前依失火燒燬自己及他人所有物罪起訴。
新北市土城區金城路二段一棟集合式住宅大樓今年2月19日下午3時許發生火警，路過民眾看見濃煙從5樓陽台竄出，還不時冒出火舌，嚇得隨即報案，疑似5樓陽台堆放雜物，火勢也從5樓向上蔓延至6、7、8樓陽台，且掉落的火苗也造成3及4樓的採光罩燒燬，消防局獲報後共派出28輛消防車與85名消防員趕抵現場，火勢也在15分鐘內迅速撲滅。
消防局火調人員於火勢撲滅後，從現場跡證勘查起火點及火流路徑，發現火災起點並非5樓，而是8樓陽台，原來8樓住戶吳姓男子因平日都在陽台抽煙，陽台放有菸灰桶，而吳男當天下午3時許，在陽台抽菸後未確實將菸蒂熄滅，致遺留火苗先燒燬陽台冷氣室外機、拖把籃及雜物，因火苗往下掉落才導致這起火警，並波及同棟6戶住宅。
新北地檢署日前依失火燒燬自己及他人所有物罪起訴吳男。
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