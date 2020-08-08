快訊

薔蜜颱風最快今晚形成 下周一至周三全台有雨

包含尚未公布產品！Intel多達20GB的原始編碼等文件遭外流

未立案補習班丟包女童 嘉義縣府罰10萬元令停辦

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣民雄鄉某未立案補習班遭網友目睹爆料，柳姓女行政人員4日以自家廂型車載9名國小兒童到圖書館看書，返程因1名8歲女童未依指示上車，將女童「丟包」，迫使女童馬路上追車、哭泣跑200公尺，縣府社會局、教育處獲報介入調查，教育處完成調查做出行政處分，發文給補習班業者，依據補習及進修教育法第24條規定，裁罰10萬，如仍不停辦，按日連續處罰。

補習班業者另涉違反兒童及少年福利與權益保障法，柳女故意丟包女童近200公尺的行為，讓女童陷於可能發生交通事故的危險中，涉違反兒少法第49條第1項第15款，對兒少有不當行為，社會局查處中，最近將依同法第97條規定處以至少6萬元罰鍰。

目擊網友指出，他當時在店門外打掃騎樓，看到安親班女老師不讓女童上車，原以為只要嚇唬她，沒想到等其他學生上車，車子直接開走，女童嚇哭追在車後，車未停，網友擔心女童安危，騎機車追上陪伴女童，實在太離譜了！

柳女接受警方偵訊供稱，當天準備帶隊回補習班，女童不願排隊上車，喊多次都不聽，才懲罰她，當下只是想說車子過一陣子再開回去接她，沒想到女童追車，當晚就到女童家中向家屬道歉。

嘉義縣民雄鄉某私立補習班柳姓行政人員（左一）涉不當管教女童，到派出所做筆錄。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣民雄鄉某私立補習班柳姓行政人員（左一）涉不當管教女童，到派出所做筆錄。記者陳玫伶／翻攝

補習 事故

延伸閱讀

大巨蛋歷經5年3個月 北市同意即日起復工

苗栗火車站查獲白牌車 司機含淚求饒仍遭重罰10萬元

中選會：2項制憲意向公投須限期補正

揪違法使用硃砂 衛福部要求各縣市二周內清查

相關新聞

影／波特船4人遇大浪翻船2失蹤 兄弟檔哥失蹤弟焦急等

4名在廣告公司上班的男子，今晚搭乘俗稱「波特船」的小船從新北市瑞濱岸際出海，在晚間9點多疑似遇到大浪翻船，船上4人落海，...

最悲傷父親節 2歲女童自家果園前遭酒駕貨車撞死

父親節前夕，南投縣埔里鎮產業道路7日下午卻發生張姓男子酒駕，撞上一名2歲女童並拖行，女童送醫後傷重不治，張姓男子酒測值0...

住宅大樓5樓陽台無端起火 起因竟是8樓住戶抽菸引起

新北市土城區一棟集合式住宅大樓今年2月發生火警，因火舌竄燒及火星掉落波及3至8樓多間公寓陽台及外牆，消防局第一時間接獲報...

未立案補習班丟包女童 嘉義縣府罰10萬元令停辦

嘉義縣民雄鄉某未立案補習班遭網友目睹爆料，柳姓女行政人員4日以自家廂型車載9名國小兒童到圖書館看書，返程因1名8歲女童未...

公車煞不住 小客車遭撞車尾全毀

台北市萬華區昨天有輛263號公車行經和平西路三段、梧州街口時，疑因煞車失靈追撞前車，導致小客車尾瞬間全毀。肇事的公車當時...

腳繩要綁、救生衣要穿 專家：玩立槳 1人1板為宜

國立台灣海洋大學體育室教授曹校章說，SUP立槳是衝浪板的延伸，但變化性較高，不用浪也可以滑，初學者上手容易，但要找教練教...

2人共玩立槳 女獲救男遺體尋獲

簡姓女子與黃姓男子本月1日到東北角海域玩SUP立槳，2人共乘1個衝浪板，疑因風浪大翻覆落水，簡女被海巡艇救上船，但黃男失...

瑞芳瑞濱外海玻璃纖維小船翻船 2獲救2失踪

新北市瑞芳區台62下瑞濱外海，離岸邊約1公里，今晚10點多，消防局獲報，4人搭乘玻璃纖維小船疑似前往釣魚，不慎翻船，2人...

中壢龍岡民宅火警 屋內女子脫困

桃園市中壢區龍岡路上一棟4層民宅，今天晚上6點多發生火警，火舌從3樓竄出，民宅該樓層住著一名40歲吳姓女子，火警當下渾然...

待轉大富翁！北市這路口塞爆 警疲於奔命

台灣機車路權促進會今天晚上在台北市大同區鄭州、塔城街口，持麥克風抗議北市府上周於該處設置待轉牌；該促進會認為路口已經夠小...

苗栗火車站查獲白牌車 司機含淚求饒仍遭重罰10萬元

苗栗監理站接獲民眾電話檢舉苗栗火車站有白牌車出沒，今天下午發動聯合稽查，與苗栗縣警局在苗栗火車站強力執法，當場攔獲1輛白...

62歲男子身體不適報警求援 昏迷中幸運獲救

苗栗縣獨居的62歲周姓男子有中風病史，今天清晨6點他在家感覺身體非常不適，以電話向警方求救後，隨即陷入昏迷，頭份警方接獲...

熱門新聞

宛如絕命終結站…鋼板突出路面1.2公尺 騎士迎面撞慘死

收賄「最大咖」蘇震清抗告了：請法官別羈押我

泰式按摩館驚傳情殺 女遭砍頸無生命跡象、男自刺胸命危

保總支援分局警力上路問題一堆 基層大罵：亂搞一通

北市公車煞車失靈追撞前車 挨撞自小客車尾瞬間全毀

「沒人慣著、寵著」人妻偽單身放線 小王免賠綠帽尪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。