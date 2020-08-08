未立案補習班丟包女童 嘉義縣府罰10萬元令停辦

嘉義縣民雄鄉某未立案補習班遭網友目睹爆料，柳姓女行政人員4日以自家廂型車載9名國小兒童到圖書館看書，返程因1名8歲女童未依指示上車，將女童「丟包」，迫使女童馬路上追車、哭泣跑200公尺，縣府社會局、教育處獲報介入調查，教育處完成調查做出行政處分，發文給補習班業者，依據補習及進修教育法第24條規定，裁罰10萬，如仍不停辦，按日連續處罰。

補習班業者另涉違反兒童及少年福利與權益保障法，柳女故意丟包女童近200公尺的行為，讓女童陷於可能發生交通事故的危險中，涉違反兒少法第49條第1項第15款，對兒少有不當行為，社會局查處中，最近將依同法第97條規定處以至少6萬元罰鍰。

目擊網友指出，他當時在店門外打掃騎樓，看到安親班女老師不讓女童上車，原以為只要嚇唬她，沒想到等其他學生上車，車子直接開走，女童嚇哭追在車後，車未停，網友擔心女童安危，騎機車追上陪伴女童，實在太離譜了！