未立案補習班丟包女童 嘉義縣府罰10萬元令停辦
嘉義縣民雄鄉某未立案補習班遭網友目睹爆料，柳姓女行政人員4日以自家廂型車載9名國小兒童到圖書館看書，返程因1名8歲女童未依指示上車，將女童「丟包」，迫使女童馬路上追車、哭泣跑200公尺，縣府社會局、教育處獲報介入調查，教育處完成調查做出行政處分，發文給補習班業者，依據補習及進修教育法第24條規定，裁罰10萬，如仍不停辦，按日連續處罰。
補習班業者另涉違反兒童及少年福利與權益保障法，柳女故意丟包女童近200公尺的行為，讓女童陷於可能發生交通事故的危險中，涉違反兒少法第49條第1項第15款，對兒少有不當行為，社會局查處中，最近將依同法第97條規定處以至少6萬元罰鍰。
目擊網友指出，他當時在店門外打掃騎樓，看到安親班女老師不讓女童上車，原以為只要嚇唬她，沒想到等其他學生上車，車子直接開走，女童嚇哭追在車後，車未停，網友擔心女童安危，騎機車追上陪伴女童，實在太離譜了！
柳女接受警方偵訊供稱，當天準備帶隊回補習班，女童不願排隊上車，喊多次都不聽，才懲罰她，當下只是想說車子過一陣子再開回去接她，沒想到女童追車，當晚就到女童家中向家屬道歉。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言