影／波特船4人遇大浪翻船2失蹤 兄弟檔哥失蹤弟焦急等
4名在廣告公司上班的男子，今晚搭乘俗稱「波特船」的小船從新北市瑞濱岸際出海，在晚間9點多疑似遇到大浪翻船，船上4人落海，其中2男趴在翻覆的船底上方，剛好被一艘經過的「海蛞蝓」船發現救起，都無大礙，但另2男失蹤，海巡巡防艇徹夜搜救中。
海巡第二岸巡隊、新北市消防局、基隆市消防局、瑞芳警分局等救援人員組搜救小組，獲救及失蹤者家屬也都在今天凌晨趕至搜救現場。
2名陳姓男子及呂姓兄弟4人，約30到40多歲，昨晚從瑞芳瑞濱灣出海，在基隆潮境公園外海離岸邊約1公里處翻覆，4人全部落海，碧砂遊艇港一艘「海蛞蝓」船剛好經過，陳姓船長說，他發現2男趴在翻覆的船底上方，立即將2人救起，都意識清楚，並無大礙，但沒看到另2人。
獲救陳姓、呂姓2男都送到碧砂漁港，並無大礙，沒有送醫。2人說，因大浪翻船落海飽受驚嚇，海巡人員問他們另2人穿什麼顏色衣服，2人都記不清，表示一瞬間突然翻船。
現因海象狀況不佳視線不明，搜尋任務持續到昨晚23時49分止，未發現失聯2名男子行蹤，瑞芳消防分隊人員表示，今天上午8時將在台2線71K前海域集結後再行搜尋。
據指出，失蹤2人分別為呂姓、陳姓男子，呂姓兄弟的哥哥失蹤，但弟弟獲救，在岸上焦急等待，希望有好消息。
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