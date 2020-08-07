待轉大富翁！北市這路口塞爆 警疲於奔命

台灣機車路權促進會今天晚上在台北市大同區鄭州、塔城街口，持麥克風抗議北市府上周於該處設置待轉牌；該促進會認為路口已經夠小，騎士直接左轉比待轉更安全。目前剛好是交通尖峰時段又逢周五，現場交通一片混亂，警方疲於奔命疏導交通，還要應付「小屁孩」騎車亂鑽，有警員為護送阿嬤走完行穿線，忍不住對騎士大吼「等一下」。

經交通大隊統計，鄭州、塔城街口是全北市交通事故最多的路口，其中多為東往西的左轉車輛發生車禍，大同分局交通組為此屢次規畫宣導勤務，至該處提醒用路人減速慢行。而北市府為降低事故，卻在該處設置待轉牌，要騎士左轉塔城街時「要待轉」。

消息一出，機車族不斷在網上砲轟，台灣機車路權促進會十多名成員今天晚上6點開始，站在該路口的平台上抗議北市府不該壓縮機車路權，認為該路口狹窄，騎士要待轉反而容易造成車禍。目前車流量可以「超級壅塞」形容，大同分局長潘朝智也在現場視察。