基隆廟口警抄路霸大鬥法 「你查我收，你走我占」

基隆市警第一分局昨天針對仁三、仁四路展開大清除，市區重要路段路霸種類五花八門，除了常見的棧板、攤架外，還有大洋傘、水桶陣、輪胎鋼圈，甚至還發現有燒金紙用的鐵桶，占位目的主要是不讓別人停車營業方便，有的則是為了擴大營業範圍擺放廣告物，還有的占住整排機車停車格。

部分商家還派人在門口查看，一發現有警察來查馬上秒移走，等警察走後又拿出來占馬路，商家和警察每天上演「你查我收，你走我放」戲碼，讓警方抓不勝抓。

對於警察取締路霸，民眾說，路霸真的太多了，廟口附近道路每天都看得到，道路本來就狹小，路霸和機車占道讓民眾通行困難，車道也變小，希望警方取締飄持之以恆。

警方指出，依道路交通管理處罰條例第82條第1款、只要在道路堆積、 置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物及第八款、未經許可在道路設置石碑、廣告牌、綵坊或其他類似物，除責令行為人即時停止或消除障礙外，處行為人或雇主1200元以上，2400元以下罰鍰。經勸導行為人不即時清除或行為人不在場，視同廢棄物依廢棄物法令清除。