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她養多年「豬公」掉了 找到雖被殺還是感謝警

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

莊姓導遊養了多年的「豬公撲滿」，不料，前天遺失在文化中心公車候車停，幸好有一名熱心的男子撿到送到派出所，員警「殺豬」清點，發現撲滿內紙鈔和零錢共有1萬7千餘元，卻找不到失主，他機警聯絡到失主領回「豬公」，失主非常感謝撿到的男子拾金不昧，和員警的熱心，表示一定會繼續養胖一點。

市警第四分局說，前天下午4點多，一名男子抱著一隻裝滿大量紙鈔及硬幣的塑膠「豬公撲滿」，走進基隆市警察局第四分局中山派出所，報稱該豬公撲滿是在文化中心旁撿到的，請警方協助通知失主領回。

警員顏弘欣依規定完成受理報案程序，並且「殺豬」清點，發現撲滿內現金達1萬7千餘元，卻找無失主，所長黃杰超說，顏弘欣仔細推敲，失主當下應心急如焚地到處尋找，立即聯繫市警第二分局信六路派出所詢問，果然，不久後失主打電話到派出所報案，警方即通知她找到了，要她到中山派出所認領。

失主是莊姓女導遊，她向員警表示，原居住高雄，為了擔任導遊工作，搬到至基隆市定居，趁著帶團之便回高雄老家時，將這隻養了好幾年的撲滿「豬公」帶到基隆續養，不料於工作結束後，在文化中心下車因行李眾多又適逢陣雨，致撲滿豬公遺留於下車處。

莊女感謝拾得民眾拾金不昧及顏姓員警積極、細心的幫忙，她說，台灣真的是有濃濃的人情味的地方，她一定會繼續將「豬公」繼續增肥。

她養多年1萬7「肥豬公」掉了熱心男送警，警殺豬找失主。記者游明煌／翻攝
她養多年1萬7「肥豬公」掉了熱心男送警，警殺豬找失主。記者游明煌／翻攝
她養多年1萬7「肥豬公」掉了熱心男送警，警殺豬找失主。記者游明煌／翻攝
她養多年1萬7「肥豬公」掉了熱心男送警，警殺豬找失主。記者游明煌／翻攝

失主 導遊 基隆

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