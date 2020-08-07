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罹癌母po文「小琉球治安怎麼了」 遭竊機車被丟珊瑚礁深溝

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

國旅大爆發，屏東縣離島小琉球人潮爆增，當地蔡姓婦人昨天在地方社群網站po文「我們琉球的治安到底怎麼了！」，指她兒子的機車日前失竊，竟被發現丟在離失竊地2、3公里遠、落日亭附近的珊瑚礁洞隙中，深達數公尺，車體明顯遭破壞，徵求目擊者，揪出惡徒，免得罹癌的她天天為兒子的安危寢食難安。

蔡姓婦人說，兒子的機車7月19日停放在天台海峰中隊旁空地，被偷竊移至將近2、3公里遠的落日亭旁毀損並丟棄珊瑚礁溝中，請鄉親朋友有看到拖著這輛機車的人，拜託與她聯絡，還強調協助破案者將有重賞，她也質疑琉球的治安近期不知怎麼了，讓已罹癌的她擔憂孩子寢食難安。

她說，機車並不輕，且是丟進珊瑚礁溝中，一定是有多人抬動；兒子未與人結怨，應是故意要破壞她兒子的機車；感謝分駐所長及辦案員警夜以繼日搜尋才能幫他們找到車子，否則丟到1、2層樓深的珊瑚溝是不可能找到的。

東港分局琉球分駐所說，7月20日接獲報案人稱機車遺失，員警7月29日在琉球鄉落日亭旁礁岩洞下尋獲該車，並通知家屬確認，正積極調閱監視器偵辦中。

屏東琉球鄉蔡姓婦人兒子的機車日前失竊，被發現丟在離失竊地2、3公里遠、落日亭附近的珊瑚礁洞隙中，深達數公尺，車體明顯遭到破壞，婦人徵求目擊者，揪出惡徒。圖／取自小琉球聯盟臉書
屏東琉球鄉蔡姓婦人兒子的機車日前失竊，被發現丟在離失竊地2、3公里遠、落日亭附近的珊瑚礁洞隙中，深達數公尺，車體明顯遭到破壞，婦人徵求目擊者，揪出惡徒。圖／取自小琉球聯盟臉書

小琉球 珊瑚 罹癌

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