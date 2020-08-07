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苗栗火車站查獲白牌車 司機含淚求饒仍遭重罰10萬元

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗監理站接獲民眾電話檢舉苗栗火車站有白牌車出沒，今天下午發動聯合稽查，與苗栗縣警局在苗栗火車站強力執法，當場攔獲1輛白牌車違規載送學生，白牌車司機含淚求饒，但稽查人員還是得依「公路法」、「汽車運輸業管理規則」當場掣單舉發，處10萬元罰鍰，並吊扣白牌車駕駛駕照及汽車牌照。

苗栗監理站指出，苗栗監理站稽查人員下午偕同苗栗縣警局人員埋伏在苗栗火車站前，針對可疑車牌號碼攔檢，發現白色自小客車載了3名高職學生準備下車，經訪談乘客及駕駛，乘客坦承不諱付車資100元，稽查人員成功取締掣單，白牌車司機含淚求饒，但稽查人員還是得依規定開罰。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，「白牌車」是自用車，不屬於公路監理機關列管的營業車輛，依規定不得載客營運，如以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，處10萬元以上、2500萬元以下罰鍰，非法營業車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。駕駛切勿以身試法，否則因小失大，得不償失，此外也呼籲民眾為避免發生事故或糾紛時求償無門，應選擇合法汽車運輸業者提供服務，以保障自身權益。

苗栗監理站接獲民眾檢舉苗栗火車站有白牌車出沒，下午發動聯合稽查，當場攔獲1輛白牌車違規載送學生，白牌車司機含淚求饒，但稽查人員還是得依法掣單舉發，處10萬元罰鍰並吊扣白牌車駕駛駕照及汽車牌照。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站接獲民眾檢舉苗栗火車站有白牌車出沒，下午發動聯合稽查，當場攔獲1輛白牌車違規載送學生，白牌車司機含淚求饒，但稽查人員還是得依法掣單舉發，處10萬元罰鍰並吊扣白牌車駕駛駕照及汽車牌照。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站接獲民眾檢舉苗栗火車站有白牌車出沒，下午發動聯合稽查，當場攔獲1輛白牌車違規載送學生，白牌車司機含淚求饒，但稽查人員還是得依法掣單舉發，處10萬元罰鍰並吊扣白牌車駕駛駕照及汽車牌照。圖／苗栗監理站提供
苗栗監理站接獲民眾檢舉苗栗火車站有白牌車出沒，下午發動聯合稽查，當場攔獲1輛白牌車違規載送學生，白牌車司機含淚求饒，但稽查人員還是得依法掣單舉發，處10萬元罰鍰並吊扣白牌車駕駛駕照及汽車牌照。圖／苗栗監理站提供

監理站 火車站 計程車

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