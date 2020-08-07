苗栗火車站查獲白牌車 司機含淚求饒仍遭重罰10萬元

苗栗監理站接獲民眾電話檢舉苗栗火車站有白牌車出沒，今天下午發動聯合稽查，與苗栗縣警局在苗栗火車站強力執法，當場攔獲1輛白牌車違規載送學生，白牌車司機含淚求饒，但稽查人員還是得依「公路法」、「汽車運輸業管理規則」當場掣單舉發，處10萬元罰鍰，並吊扣白牌車駕駛駕照及汽車牌照。

苗栗監理站指出，苗栗監理站稽查人員下午偕同苗栗縣警局人員埋伏在苗栗火車站前，針對可疑車牌號碼攔檢，發現白色自小客車載了3名高職學生準備下車，經訪談乘客及駕駛，乘客坦承不諱付車資100元，稽查人員成功取締掣單，白牌車司機含淚求饒，但稽查人員還是得依規定開罰。