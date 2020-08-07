62歲男子身體不適報警求援 昏迷中幸運獲救
苗栗縣獨居的62歲周姓男子有中風病史，今天清晨6點他在家感覺身體非常不適，以電話向警方求救後，隨即陷入昏迷，頭份警方接獲報案，趕到現場與里長、消防救護人員破門進入周姓男子住處，發現他奄奄一息躺在床上，立即合力將周姓男子送醫救治，治療後脫臉。
頭份警分局指出，頭份派出所清晨6點接獲報案，信義路一處民宅有獨居老人受困家中需破門救護，警員羅佳純、蔡宗頤隨即趕往處理，周姓男子平日獨居在家，清晨向警方求救後隨即陷入昏迷，幸經警、消及當地里長合力救援，順利送醫救治。
頭份警分局長邱紹雄表示，周姓男子獨居在家，清晨病發昏迷家中，頭份派出所員警積極救援，成功阻止一場憾事，為民服務精神值得嘉許，呼籲獨居長者應定時與家人、朋友保持聯繫，家人或朋友在特定時間聯繫不上時，也應該提醒、警覺前往查看，以確保長者安全。
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