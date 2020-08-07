被假孫子騙走35萬 阿嬤心急警察一個動作成功追錢逮人

遇到詐騙小心冷靜，是有機會把錢給追回來的！台南市柳營區1名70歲的鄭姓婦人本月6日接到詐騙集團電話，謊稱是孫子要借35萬元，鄭婦前往農會匯款後才發現被騙，一時驚慌失措，前往新營分局重溪所報案，員警立刻啟動「圈存機制」，立刻凍結帳戶並與他地警方合作，成功逮捕車手，也讓阿嬤的35萬元，失而復得。

鄭阿嬤由農會主任陪同到派出所值班台報案，神情十分的慌張，因阿嬤剛把35萬元轉給了詐騙集團，阿嬤說，接到謊稱是孫子需要錢的詐騙電話，心急之下沒有查證就立刻匯款，員警瞭解狀況後，立刻展開攔截行動。

重溪派出所警員胡凱銘立即通報匯款京城銀行辦理圈存，銀行表示現場有1名男子臨櫃領取該筆款項，胡員當下請銀行人員協助盡量拖延時間，並通知轄區嘉義市政府警察局八掌派出所派員前往查緝，當場查獲1名車手，也成功保住阿嬤遭詐騙的35萬元。

警方說，所謂的圈存機制，就是民眾遭詐騙後可以暫時凍結匯帳戶24小時，接著要到派出所報案，取得報案三聯單，就可以將這個帳戶列為「警示帳戶」長期凍結，只要拿報案三聯單填寫切結書申請書，就可以領回被騙的錢，所以提醒民眾若真得碰上詐騙，小心謹慎趕快報警，還是有機會把錢追回。