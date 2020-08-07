賊星該敗！慣竊偷走已故屋主生前收藏 案發4日落網

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市45歲鄭姓男子近日夥同2名友人闖空門行竊，偷走已故屋主生前收藏的古幣，集郵冊及7瓶洋酒，再到新北市三重區一處二手市場變賣，得手3萬餘元；失主兒子準備到父親家中整理遺物時，驚見家門被破壞、物品遭竊，氣得報警處理，警方昨天循線追查，順利將鄭等2人逮捕到案，詢後依法送辦，並持續追查其餘共犯。

警方調查，獨居的劉姓老翁近日因故過世，鄭男8月2日上午找來陳姓、莊姓男子，闖入劉翁位於台北市中正區水源路的住家中行竊，偷走劉翁生前收藏、價值超過5萬元的古幣、集郵冊、洋酒，再到新北市三重區的二手市場低價變賣，得手3萬餘元。

劉翁家屬近日籌辦後事，其子8月2日當晚前往父親家中整理遺物，卻發現住家鐵門被破壞，父親的收藏也被搜刮偷走，氣得立刻報警處理。

警方獲報後，循線鎖定鄭等3人身分，並在昨天下午1時許查獲鄭、陳2人，其對犯行坦承不諱，警詢後依竊盜、毀損罪嫌移送台北地檢署偵辦，另持續追查其餘共犯。

據悉，家住台北市萬華區的鄭嫌曾涉多起竊盜、毒品案，2018年還曾因酒駕涉及公共危險被逮，今年初至今已偷遍台北市西區，涉及11起竊案，未料這次還將腦筋動在已故屋主身上。

警方呼籲，為有效打擊竊盜犯罪，民眾如發現居家周遭有可疑人士流連，應撥打110尋求警方前往了解調查，保障自身居家安全及有效防制民生竊盜，警方將持續打擊各類犯罪，以維護治安平穩。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

45歲鄭姓男子近日夥同2名友人闖空門行竊，偷走已故屋主生前收藏的古幣，集郵冊及7瓶洋酒。記者李隆揆／翻攝
45歲鄭姓男子近日夥同2名友人闖空門行竊，偷走已故屋主生前收藏的古幣，集郵冊及7瓶洋酒。記者李隆揆／翻攝

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