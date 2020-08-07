點一個讚賺2元？想在家上網輕鬆賺錢 1個月來百人被騙
詐騙集團上網宣稱替直播主點讚就能獲得獎金，可在家輕鬆賺錢，以開通會員為由要求線上刷卡付費，收錢後斷絕聯繫，刑事局統計，1個月來近百人被騙，損失約100萬元。
台北市餐點外送員林姓男子（32歲）6月瀏覽Dcard理財版，有貼文稱下載「友點讚」APP，替抖音直播主點讚可獲高額獎金，他依指示下載，加入LINE群組，刷卡4萬2888元開通會員，初期收到約1萬元報酬，隔月發現該群組關閉才知受騙。
桃園市施姓家庭主婦（50歲）同樣受騙，上月下載「友點讚」APP，對方宣稱每次點讚可獲2元，若開通鑽石會員提升為16元，每天點擊上限160次可獲2560元，她付費開通4個鑽石會員，損失17萬元。
刑事局預防科指出，點讚換獎金是假投資詐騙手法，提醒民眾不要相信來源不明的投資管道，若發現號稱穩賺不賠、保證獲利的投資，應提高警覺。
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