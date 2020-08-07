嘉縣女警大雨天泥巴田救老婦 民眾讚人美心善

中央社 / 嘉義縣7日電

嘉義縣警員張伊謦日前巡邏時，發現一名婦人騎機車摔落水稻田，立即停車救援，下田協助婦人脫困，當時下著大雨，她為了救人不僅全身淋濕，泥巴沾滿身，民眾稱她人美心善。

嘉義縣警察局民雄分局今天指出，民興派出所女警員張伊謦、男警蔡芳昇，3日下午執行巡邏勤務，行經民雄鄉山中村一處水稻田旁發現一部機車倒放在路旁，停車察看，驚見一名婦人跌落田中表情痛苦。張、蔡兩人立刻衝下車協助，由張伊謦負責下田救人。

當時下著大雨，水稻田已成爛泥，張伊謦踩在爛泥中，伸長手臂供婦人抓握，將婦人平安拉回路面；成功救援後，才發現她全身濕透、泥巴沾滿身。

婦人對於警方的協助，相當感激；附近民眾得知女警跳到泥巴田裡救人，弄到滿身泥巴，紛紛表示讚揚，說她人美心善。

警方指出，婦人騎乘機車前往新港鄉拜訪親友，因天雨路滑不慎跌落水稻田中，警方呼籲民眾出門前要注意天氣變化，大雨中騎機車要小心，確保行車安全。

嘉義縣警員張伊謦（左）日前巡邏時，發現一名婦人騎車摔落水田，立即停車救援。由於當時下著大雨，為了救人，張伊謦不僅全身濕透，泥巴還沾滿全身，婦人對於警方協助也相當感激。中央社（警方提供）
嘉義縣警員張伊謦（左）日前巡邏時，發現一名婦人騎車摔落水田，立即停車救援。由於當時下著大雨，為了救人，張伊謦不僅全身濕透，泥巴還沾滿全身，婦人對於警方協助也相當感激。中央社（警方提供）

嘉義 警察

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