北市公車煞車失靈追撞前車 挨撞自小客車尾瞬間全毀

台北市萬華區今天下午1時發生一起追撞事故，59歲周姓男子駕駛263號公車行經和平西路三段、梧州街口時，車輛突然出現煞車失靈情況，失控徑直向前進，撞上一輛停等紅燈的自小客車，導致自小客駕駛、乘客受輕傷；目前救護人員已將傷者送醫治療，警方也到場介入處理。

據悉，肇事的263號公車當時載有6名乘客，皆未因事故受傷，但遭追撞的自小客車車尾幾乎全毀，車上63歲仇姓男駕駛、58歲詹姓女乘客皆受擦挫傷，被送至台大醫院治療，目前無大礙。

周男事後供稱，公車一下橋進入台北市，沿和平西路三段行徑時突然煞車失靈，徑直追撞前車，他最後是緊急把鑰匙拔掉，才緩停下來。警方表示，現場駕駛酒測值皆為0，目前正積極釐清確切肇事原因。