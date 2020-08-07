影／獨自到花蓮秀姑巒溪捕魚 6旬男意外溺斃

花蓮縣瑞穗鄉奇美村一名年約6旬的謝姓村民，今天早上獨自到秀姑巒溪捕魚，不明原因溺水，被泛舟客發現通報，消防人員趕到時，他已經死亡，警方正調查事發原因，並報請檢察官相驗。

花蓮縣消防局今天上午11時接獲報案，秀姑巒溪6至7公里處，有一名男子面朝下，身上背著工具，在溪裡載沉載浮，疑似溺水。

消防人員趕往救援，但謝男落水處地勢相當陡峭，無法直接下切，改成搭救生艇走水路前往救援，接觸到患者時，發現水面上有一名男子面朝下，身上背著工具，疑似溺水，因落水地點地勢陡峭，消防人員無法直接下切，改以救生艇走水路，約中午12時許接觸患者，發現已經無呼吸和脈搏，明顯死亡。