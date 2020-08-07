越南外配田中車站搭車遭火車撞死 為何跌落月台待釐清
台鐵3118車次由高雄開往后里的區間車今天上午8點18分在彰化縣田中車站進站時，發生一名女子跌落月台，遭火車撞死，警方查出遭撞女子是46歲越南外配呂姓女子，呂女跌落月台原因警方調查中。
台鐵3118車次區間車今天上午進站時，呂姓女子突跌落月台遭區間車撞上，身體斷成兩截慘死，台鐵田中站長游明松說，呂女不知是身體不適頭暈而跌落月台，或有其他因素有待釐清。
台鐵緊急調度將3118次區間車上旅客全部換乘2154車次，3118車次於9點44放行，路線恢復正常行駛，影響3列次旅客約930人。
據了解呂女為越南籍外配，家住台南，二個月前到田中鎮找姐姐，並住在姐姐家中，今天上午到田中車站要搭火車到彰化，卻跌落月台被撞身亡，警方目前還在釐清掉落鐵軌原因。
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