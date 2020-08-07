誆加會員按讚能賺錢 「友點讚」涉詐百餘人

刑事局今天表示，有民眾下載「友點讚」App，以為加會員關注抖音直播主按讚就能賺錢，但付完會員費後，App卻下架，才知遭詐騙。警方統計6月至7月已有100餘人受害。

刑事局發布新聞資料指出，7月底接獲民眾報案，指稱遭「友點讚」手機應用程式（App）詐騙。警方分析，此為假投資兼職真詐騙的手法，歹徒用按讚輕鬆賺錢為由，吸引被害人付費加會員，取得贓款後App就下架。

刑事局表示，一名32歲林姓男子6月間在社群網站群組得知加「友點讚」App會員，關注抖音直播主按讚就能獲高額獎金，付新台幣4萬餘元加入會員，7月底卻發現群組被關閉，才知遭詐騙。

一名50歲施姓女子7月間得知加入會員能提高回饋金，前往銀行匯款17萬餘元，開通4個最高等級會員後，App事後卻無預警關閉、下架，才知遭騙。

刑事局表示，統計6月至7月，有100餘人報案遭同樣手法詐騙，報案人數集中7月底，研判應是App下架緣故。

刑事局指出，投資、兼職應循正常管道，近期常接獲有民眾被「按讚可賺錢」手法詐騙，呼籲遇相關詐騙手法，可打165反詐騙專線諮詢。