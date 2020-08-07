影／板橋勇警展現飛毛腿功力 追逐百米逮18歲詐騙車手

26歲長髮魏姓女子前天在超商使用多提款卡操作提款機，引起警方注意上前盤查，魏女辯稱是幫人提款，警方眼尖發現持卡人都是魏女，才坦承是詐騙集團車手，盤問過程中正好詐騙集團打來要魏女交款，警方「將計就計」埋伏超商外，前來收款的鍾姓男子見苗頭不對，拔腿就跑，警方追了近百公尺才逮到人並起出19萬元詐騙贓款，警詢後將二人依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市板橋警分局沙崙派出所副所長戴明剛5日晚上帶隊執行「查緝詐欺車手」勤務，在板橋金門街超商內巧遇26歲魏姓長髮女子連續持提款操作提領，直覺可疑，於是上前盤查，魏女一開始還說自己是幫人領錢，但一看提款卡都是她自己的，這才坦承自己是詐騙車手。

正當警方盤查時集團收水成員來電催收款項，員警「將計就計」，18歲鍾姓男子現身超商時，見苗頭不對拔腿就跑，戴明剛立刻奮勇追了上去，發揮警常訓跑步的功力，雙方追逐將近一百公尺，車手軟腿落網，父親節前夕勇逮車手，連他的寶貝女兒也替他感到驕傲。