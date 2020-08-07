男子獨自操作怪手翻覆撞破頭 員警到場救人

苗栗縣63歲林姓男子今天上午在銅鑼鄉新雞隆一處工地操作怪手施工時，疑似不慎導致怪手翻覆，他受困車內，附近人家聽見撞擊聲查看，趕緊報案，員警到達見林姓男子仍受困駕駛座且頭部受創流血，當機立斷先將他拉出，隨後聯繫救護車到場，沿途並護送消防隊救護車將林男送醫，治療後生命狀況穩定。

警方說，林姓怪手駕駛上午9點多在銅鑼鄉新雞隆一處工地獨自施工，不料施工到一半時，不知何故怪手突然翻覆，他頭部受創困在駕駛座內，附近住戶發現後通知警方，員警到場後發現駕駛仍受困怪手內，立即上前先將林姓男子拉出怪手外，趕到的救護人員在現場初步急救後，由員警護送救護車在最短時間至市區醫院急救，搶救後生命跡象穩定。