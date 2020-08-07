前天報案失蹤人口協尋 今在深坑景美溪發現婦人遺體

新北市警方今天上午獲報，深坑區景美溪畔發現一具浮屍，經打撈上岸，發現死者一名年約50多歲女子，由於女子身上衣物疑似遭沖走，全身赤裸但並無明顯外傷，已採集指紋送驗比對，警方另經查詢近日失蹤人口名單，今天中午確死者正是日前通報失蹤人口的鄭姓婦人。

新店警分局今天清晨5時30分接獲民眾報案，在深坑區平埔橋下河堤旁，發現一具浮屍，由消防人員協助打撈上岸，由於死者全身赤裸，衣物疑似遭大水沖走，經檢視身上並無明顯外傷，但因無任何身分證件可供辨識，警方已採集指紋送驗比對中。

同時警方利用M-police小電腦查詢近日失蹤人口名單，發現疑似有一名女子與該具無名女屍長相相符，警方已連繫在台北市的報案人，並與報案人比對該無名屍體特徵，經報案人到現場指認，確認死者正是8月5日在北市大安區通報失蹤人口的59歲鄭姓婦人。據了解，鄭婦生前有有身心相關疾病，疑似因病所擾。警方已將遺體移置北市第二殯儀館，將報請檢察官進一步相驗死因。

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