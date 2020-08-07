8旬老翁烈日下騎機車16公里安養院探妻 疑日曬中暑自摔

台南市東山區一名80歲老翁，連人帶車跌坐在路邊，民眾報警協助，白河警分局東山派出所警員林宛蓉趕到時，因天氣酷熱，瀝青柏油路燙人恐有6、70度力她擔憂老翁無法承受高溫曝曬，立即撐起大傘為老翁遮陽降溫，避免脫水中暑，等待救護車及家屬前來救助。

據了解，老翁是因思念妻子，騎著機車前往16公里外白河區養老院探視，在返程時因天氣炎熱而自摔倒臥在地，家屬趕到時，非常感謝員警的積極協助及妥善照顧，炎炎夏日又是車水馬龍，幸好有警察及時援助，否則後果恐不堪設想。