8旬老翁烈日下騎機車16公里安養院探妻 疑日曬中暑自摔
台南市東山區一名80歲老翁，連人帶車跌坐在路邊，民眾報警協助，白河警分局東山派出所警員林宛蓉趕到時，因天氣酷熱，瀝青柏油路燙人恐有6、70度力她擔憂老翁無法承受高溫曝曬，立即撐起大傘為老翁遮陽降溫，避免脫水中暑，等待救護車及家屬前來救助。
據了解，老翁是因思念妻子，騎著機車前往16公里外白河區養老院探視，在返程時因天氣炎熱而自摔倒臥在地，家屬趕到時，非常感謝員警的積極協助及妥善照顧，炎炎夏日又是車水馬龍，幸好有警察及時援助，否則後果恐不堪設想。
東山所女警林宛蓉不畏高溫撐傘陪伴老翁等待救援，路過的民眾對員警貼心撐傘的一幕，肯定地說，好溫馨！白河分局表示，同仁能秉持同理心，積極協助民眾，也藉此勉勵全體同仁標竿學習，秉持同理心來做好各項為民服務工作。
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