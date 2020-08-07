花蓮大理石廠工安意外 一工人遭沉重石板壓傷送醫

花蓮美崙工業區一間大理石工廠林姓工人，今天上午作業時，不慎被沉重的石板壓住，胸悶疼痛、呼吸困難。同事見狀先用吊具將石板移開，將他救出，消防人員隨後趕到，將林男送往門諾醫院治療。

據了解，林姓工人在該大理石工廠工作約8年，今天上午約8時45分，要將石板吊掛到工作平台時，因為兩塊大理石板吸粘，沉重的石板突然倒下，林男閃避不及，當場被壓住，動彈不得。