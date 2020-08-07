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板橋寵物業者販售生病幼犬 動保處開罰17.5萬勒令停業

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導

寵物店從業人員掃描晶片記錄。圖／新北市動保處提供
寵物店從業人員掃描晶片記錄。圖／新北市動保處提供
新北市板橋區的萌萌噠寵物生活館因販售生病幼犬，接連被民眾檢舉，新北市動保處獲報前往稽查，發現不僅飼養空間不足、業者無法提供每日照護紀錄表與晶片使用情形表，也沒有賣場犬隻資訊卡與合格的寵物檢驗說明輸給消費者，因業者累犯、違規情節重大，動保處依法罰鍰17萬5千元，並廢止營業許可證。

動保處表示，從去年10月起，陸續接獲民眾投訴萌萌噠寵物生活館販售的幼犬感染犬小病毒，向店家反映要更換幼犬，卻被要求加價才可更換，請動保處協助消費者糾紛調解。

動保人員前往稽查，發現業者犬隻來源遍及各縣市繁殖場，而上游繁殖場評鑑等級從優等到丙等皆有，導致幼犬來源良莠不齊，由於該店家屢次違反動物保護法相關規定，未改善管理方式，未做好疫病管控，至今已有5次違規情形，累計裁罰17萬5千元。

另外，動保處前往特約動物醫院比對病歷資料，醫院表示，今年1至6月份僅為萌萌噠寵物生活館3隻幼犬施打基礎疫苗，該業者也無法交代今年售出上百隻幼犬是否皆經特約獸醫師健康檢查及完成疫苗預防注射。加上先前多次違規情形，情節重大，為保障消費者權益，動保處今年7月28日依特定寵物業管理辦法第14條第1項第1款、第2項等規定廢止該業者許可證。

記者多次致電給業者，但至截稿時間前電話都無人接聽。動保處表示，業者對營業行為沒有申訴，請業者說明也不出席，為確保消費者權益，動保處近期會與公會、消保官共同討論制定新北市公版契約，預計約1個月後完成。

動保處呼籲，寵物業者販賣犬貓時，應妥善照顧動物健康，民眾購買寵物前，可先至農委會網頁查詢「合法寵物業者名單」及個別寵物業者評鑑情形，建議民眾優先參考評鑑優良店家，檢視店家懸掛展示許可證、每籠犬貓合法來源、買賣資訊情形，確保飼主消費權益。

民眾在挑選寵物時，也應多花時間仔細觀察動物能否自主進食飲水、有無精神活力、眼睛是否清澈明亮、鼻子是否濕潤無鼻涕、有無施打基礎疫苗及體內外驅蟲等，民眾慎選健康動物，避免消費糾紛。

動保處提醒，消費者購買犬貓，應詳閱買賣契約書，保障自身權益。圖／新北市動保處提供
動保處提醒，消費者購買犬貓，應詳閱買賣契約書，保障自身權益。圖／新北市動保處提供
該業者展示籠尺寸過小，不符規定。圖／新北市動保處提供
該業者展示籠尺寸過小，不符規定。圖／新北市動保處提供
動保處到寵物店查核丈量狗籠面積大小是否符合規定。圖／新北市動保處提供
動保處到寵物店查核丈量狗籠面積大小是否符合規定。圖／新北市動保處提供

寵物 動保法

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