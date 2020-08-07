強風吹倒路樹阻通行 熱血警冒雨搬樹熱心路人相助
台南市安定區國八側車道路樹昨晚被強風吹倒，橫倒快車道上，路過民眾打電話報警；善化警分局海寮派出所所長林福順、警員吳俊賢到場，認為不馬上移走路面枝幹，將危及往來人車安全，不等養護單位派員、立即下車要將樹移到路邊，但路樹枝幹太重移動困難，一名熱心路過駕駛拿出鋸子幫忙鋸斷樹幹，迅速派除。善化警分局今天表揚兩名員警，「展現警方為民服務精神」，感謝熱心路人出手相助。
林福順表示，當時烏雲密布天色昏暗視線模糊，深怕駕駛人不清楚路況，因而發生追撞事故，立即開啟巡邏車警示燈，下車將路中央的障礙物移除。一名熱心駕駛人經過見警方正在移除路樹，便主動下車拿出鋸子前來幫忙將過長的樹幹鋸斷，以利警方搬移，警方也通報安定區清潔隊，前來幫忙清除道路障礙使其順暢。
善化警分局長方國璽表示，很欣慰兩名同仁能發揮主動積極、為民服務精神，確保了用路人的行車安全。
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