假冒員警、檢察官 台中6旬翁險遭詐40萬
台中市69歲林姓老翁日前接獲佯稱檢察官的詐騙電話，稱其涉及刑案，需準備40萬元交付警方保管，老翁嚇得不知所措，趕緊向警方報案。警方獲報後至詐騙集團指定交付款項地點埋伏，待車手取款時，一舉逮捕面交車手。
台中市大甲警分局大甲派出所8月5日接獲林姓老翁報案，稱其涉及刑案，需將帳戶內所有金錢交由警方保管，以解除其名下警示帳戶，並指定林男需準備40萬元交付警方保管，老翁嚇得趕緊向警方報案。
大甲警方獲報後，大甲派出所長謝慶家立即指派同仁組成專案小組，準備40萬元假鈔請林姓老翁前往指定地點面交，警方同步前往埋伏，待假冒員警的詐騙集團車手至現場取款時，埋伏員警一擁而上，逮捕該名玲姓車手。
據了解，20歲玲姓男子因工作不順遂又缺錢，鋌而走險擔任車手，原以為在大甲市區巷弄中面交很安全，沒想到仍遭警方逮捕，依詐欺罪嫌移送偵辦。
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