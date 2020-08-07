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焦急父跨縣市尋開車離家未成年兒 宜蘭警傳群組追到人

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導

基隆市陳姓男子的自小客車疑似被兒子開到宜蘭，幾天來遍尋連絡不上，擔心不已，猜測兒可能到宜蘭市女中路找朋友，於是昨天一早到宜蘭警分局延平派出所報案請求找人，值勤孫姓員警當下立即把車號貼在派出所通訊群組「以車找人」，下午就被吳姓員警巡邏時發現人車，同時追出車上遺失物品，效率之高，讓陳父感動，謝謝人民保姆把他的事當成自己的事在處理。

陳姓男子昨天上午6點多到延平派出所報案，指稱兒子未告知他，把自家小客車開出去，他一直連絡不上，焦急擔心兒子的安危，他想兒子有可能從基隆開車到宜蘭市找朋友，於是親自到宜蘭請求警方協助尋人；值班員警孫賀青接獲報案，當下立刻把車號等相關資料通報派出所群組，以利派出所發動尋找人車，當天下午員警吳永望巡邏時就發現這輛車，把人車帶回。

由於車上有些平板電腦及一些有紀念性的物品疑遭變賣，吳警陪同報案陳男轉往羅東地區，把車上遺失的物品大致都找回來，這才放下心中一塊大石；至於副所長李俊賢安撫家屬焦慮不安情緒，這些暖心舉動，讓他們安心不少。

經過忙碌一整天，事情圓滿落幕，陳男昨天深夜有感而發在宜蘭縣政府警察局臉書PO文致謝，肯定延平派出所員警辦案效率之高，足為人民保姆表率，貼文指出：「延平派出所副所長李俊賢，承辦員警吳永望，值勤員警孫賀青，對外縣市民眾因自家未成年不肖兒偷開自小客車至宜蘭溜達，接獲焦急民眾至派出所請託能幫忙協尋時，展現出人民保姆精神，積極處理，將心比心，完全把事情當成自己事處理的態度，在在讓當時焦慮不已深怕不肖兒無照闖禍家長的我感動不已…之後果真在當日的下午查獲人車，效率之高，堪稱人民保姆表率。

基隆陳姓男子到宜蘭尋找車輛及兒子，延平派出所員警發動以車找人，同時追回車上遺失物品。　記者王燕華／攝影
基隆陳姓男子到宜蘭尋找車輛及兒子，延平派出所員警發動以車找人，同時追回車上遺失物品。　記者王燕華／攝影
基隆陳姓男子到宜蘭找兒子，員警立即發動以車找人，同時追回遺失物品，讓陳男在縣警局臉書貼文感謝。　記者王燕華／翻攝
基隆陳姓男子到宜蘭找兒子，員警立即發動以車找人，同時追回遺失物品，讓陳男在縣警局臉書貼文感謝。　記者王燕華／翻攝

基隆 警察

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