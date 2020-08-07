焦急父跨縣市尋開車離家未成年兒 宜蘭警傳群組追到人

基隆市陳姓男子的自小客車疑似被兒子開到宜蘭，幾天來遍尋連絡不上，擔心不已，猜測兒可能到宜蘭市女中路找朋友，於是昨天一早到宜蘭警分局延平派出所報案請求找人，值勤孫姓員警當下立即把車號貼在派出所通訊群組「以車找人」，下午就被吳姓員警巡邏時發現人車，同時追出車上遺失物品，效率之高，讓陳父感動，謝謝人民保姆把他的事當成自己的事在處理。

陳姓男子昨天上午6點多到延平派出所報案，指稱兒子未告知他，把自家小客車開出去，他一直連絡不上，焦急擔心兒子的安危，他想兒子有可能從基隆開車到宜蘭市找朋友，於是親自到宜蘭請求警方協助尋人；值班員警孫賀青接獲報案，當下立刻把車號等相關資料通報派出所群組，以利派出所發動尋找人車，當天下午員警吳永望巡邏時就發現這輛車，把人車帶回。

由於車上有些平板電腦及一些有紀念性的物品疑遭變賣，吳警陪同報案陳男轉往羅東地區，把車上遺失的物品大致都找回來，這才放下心中一塊大石；至於副所長李俊賢安撫家屬焦慮不安情緒，這些暖心舉動，讓他們安心不少。