焦急父跨縣市尋開車離家未成年兒 宜蘭警傳群組追到人
基隆市陳姓男子的自小客車疑似被兒子開到宜蘭，幾天來遍尋連絡不上，擔心不已，猜測兒可能到宜蘭市女中路找朋友，於是昨天一早到宜蘭警分局延平派出所報案請求找人，值勤孫姓員警當下立即把車號貼在派出所通訊群組「以車找人」，下午就被吳姓員警巡邏時發現人車，同時追出車上遺失物品，效率之高，讓陳父感動，謝謝人民保姆把他的事當成自己的事在處理。
陳姓男子昨天上午6點多到延平派出所報案，指稱兒子未告知他，把自家小客車開出去，他一直連絡不上，焦急擔心兒子的安危，他想兒子有可能從基隆開車到宜蘭市找朋友，於是親自到宜蘭請求警方協助尋人；值班員警孫賀青接獲報案，當下立刻把車號等相關資料通報派出所群組，以利派出所發動尋找人車，當天下午員警吳永望巡邏時就發現這輛車，把人車帶回。
由於車上有些平板電腦及一些有紀念性的物品疑遭變賣，吳警陪同報案陳男轉往羅東地區，把車上遺失的物品大致都找回來，這才放下心中一塊大石；至於副所長李俊賢安撫家屬焦慮不安情緒，這些暖心舉動，讓他們安心不少。
經過忙碌一整天，事情圓滿落幕，陳男昨天深夜有感而發在宜蘭縣政府警察局臉書PO文致謝，肯定延平派出所員警辦案效率之高，足為人民保姆表率，貼文指出：「延平派出所副所長李俊賢，承辦員警吳永望，值勤員警孫賀青，對外縣市民眾因自家未成年不肖兒偷開自小客車至宜蘭溜達，接獲焦急民眾至派出所請託能幫忙協尋時，展現出人民保姆精神，積極處理，將心比心，完全把事情當成自己事處理的態度，在在讓當時焦慮不已深怕不肖兒無照闖禍家長的我感動不已…之後果真在當日的下午查獲人車，效率之高，堪稱人民保姆表率。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言