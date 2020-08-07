影／中市少婦攜娃燒炭前夫破門 母昏迷、女嬰清醒搶救中
台中市民顏男與妻子林女離婚後，仍住在一起，顏今天清晨返家後，發現房門反鎖，房間內傳來燒炭燃燒的味道，立即報警處理，破門而入，發現林女與3個月大女兒躺在床上，林女呈現昏迷狀態，小孩意識清楚，母女倆送醫，由於二人因血液一氧化碳濃度過高，有後續呼吸系統及腦部損傷風險，目前都在急診室內接受高壓氧治療。
中國醫藥大學附設醫院說明，林女到院後呈現昏迷狀態，經插管搶救後，仍未清醒，女嬰意識清楚，有活動力，二人因血液一氧化碳濃度過高，目前都在急診室內接受高壓氧治療。
高壓氧治療主要是評估血液一氧化碳濃度過高，有後續呼吸系統及腦部損傷風險，需輔助來清除與組織相結合的一氧化碳，以防止腦部損傷後遺症。一氧化碳對血紅素的親和力大約為氧的200倍到250倍，因此一氧化碳很快地和血紅素相結合，使血紅素無法運送氧氣，導致細胞缺氧而死亡。病人若暴露在極高濃度下，幾秒鐘就會因窒息而昏迷。
台中市警六分局表示，顏男（33歲）今天清晨5時返回中市西屯區住處，發現前妻林女（30歲）與小孩反鎖在房內，而林女有自殺傾向，故報請警方及119救護人員前來。
案經警先到達現場後有聞到燒炭味，故顏男立即自行踹門而入，而發現前妻林女與小孩躺在床上，林女呈現昏迷狀態，小孩意識清楚，復經救護人員到場立即將2名傷者送往醫院救治。
救護車趕抵緊急將母女送醫，目前女嬰意識清楚，但林女意識昏迷仍在搶救中；據了解，現場並未發現遺書，輕生原因正由警方進一步調查釐清中。
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