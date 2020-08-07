屏東小琉球遊客爆量 觸碰騷擾海龜送辦今年已9起
屏東小琉球海龜生態吸引大批遊客前往朝聖，有浮潛遊客乍見海龜，會情不自禁伸手觸摸而觸法，海巡署南部分署第小琉球安檢所昨天下午接獲民眾報案，指在美人洞海域潛水時，拍攝到1名男潛客疑似觸摸海龜，海巡隊員根據民眾提供影像，比對特徵循線追查，在當地潛水業者協助下尋獲涉案男子，訊後依違反野生動物保育法函送法辦，這也是今年小琉球遊客違法觸摸、騷擾海龜第9起案件。
海巡署南部分署指出，小琉球是海龜樂園，近年來海洋保育意識逐漸提升，任何影響海洋生物或破壞生態環境的行為，都可能引起社會大眾的重視與公憤，遊客滋擾、觸碰海龜事件今年以來已達9案，主要原因除小琉球地區遊客逐年增加外，加上近年海洋保育議題經各界不斷宣導使民眾保育觀念提升，民眾於遊憩中發現有騷擾海龜情事時，常會立即向海巡機關舉報。
南部分署說，影響海龜生存環境的，除了遊客滋擾外，對於海洋環境的破壞，也是造成海龜死亡的一大致命傷，近日有潛水業者發現小琉球海域有廢棄網具，憂心造成生態浩劫，南部分署持續要求所轄各單位，加強非法漁業捕撈取締，還給海洋生物一個生長的友善空間。
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