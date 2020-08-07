影／大貨車回收物起火冒煙 司機下國道停加油站旁滅火
一輛環保公司的大貨車昨天上午載運資源回收物行駛國道3號，行經苗栗竹南路段時，車上的回收物突然起火冒煙，陳姓駕駛趕緊將車開下香山交流道，但停等紅燈時貨車的火勢愈來愈大，車子通行後緊急到前方一處空地卸載物品，但停車地點距加油站僅數十公尺，警方及消防人員據報趕往警戒及滅火，迅速將火勢撲滅，化解一場危機。
竹南警分局指出，警方昨天上午9點多接獲報案後，立即調派警力前往現場警戒，由於起火點旁約50公尺有加油站，站內員工也 機警地立即暫停加油作業，警方在旁警戒維護安全；經竹南消防分隊前往滅火，火勢於9點43分撲滅，現場無人員傷亡及財物損失，這起大貨車起火意外幸好警、消及加油站員工處置得宜，未釀成嚴重災害，起火原因仍在調查。
竹南警分局分局長楊贊鈞呼籲民眾，如駕駛車輛因冒煙起火，應選擇空曠的空地，儘可能遠離加油站、天然儲氣槽等易燃設施，避免釀成災難。
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