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中市離婚少婦今早反鎖房內燒炭 媽媽昏迷3月女嬰清醒

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民顏男與妻子林女離婚後，仍住在一起，顏今天清晨返家後，發現房門反鎖，屋內傳來燒炭燃燒的味道，立即報警處理，破門而入，發現林女與3個月大女兒躺在床上，林女呈現昏迷狀態，小孩意識清楚，經救護人員到場立即將2名傷者送往醫院救治。

台中市警六分局表示，顏男（33歲）今天清晨5時返回中市西屯區住處，發現前妻林女（30歲）與小孩反鎖在房內，而林女有自殺傾向，故報請警方及119救護人員前來。

案經警先到達現場後有聞到燒炭味，故顏男立即自行踹門而入，而發現前妻林女與小孩躺在床上，林女呈現昏迷狀態，小孩意識清楚，復經救護人員到場立即將2名傷者送往醫院救治。

救護車趕抵緊急將母女送醫，目前女嬰意識清楚，但林女意識昏迷仍在搶救中；據了解，現場並未發現遺書，輕生原因正由警方進一步調查釐清中。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

救護車緊急將母女送醫，目前女嬰意識清楚，但少婦意識昏迷仍在搶救中。記者白錫鏗／翻攝
救護車緊急將母女送醫，目前女嬰意識清楚，但少婦意識昏迷仍在搶救中。記者白錫鏗／翻攝

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